По словам главы государства, за последнее десятилетие вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился.

Президент России Владимир Путин призвал реформировать институты развития ООН. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

По словам главы государства, за последнее десятилетие вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился. Он подчеркнул, что это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития.

Отцы-основатели ООН видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто.

Видео: kremlin.ru