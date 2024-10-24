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Путин призвал реформировать институты развития ООН

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По словам главы государства, за последнее десятилетие вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился.

Президент России Владимир Путин призвал реформировать институты развития ООН. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

По словам главы государства, за последнее десятилетие вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился. Он подчеркнул, что это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития.

Отцы-основатели ООН видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, оон, президент россии, саммит брикс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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