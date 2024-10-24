Президент России Владимир Путин призвал реформировать институты развития ООН. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
По словам главы государства, за последнее десятилетие вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился. Он подчеркнул, что это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития.
Отцы-основатели ООН видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто.
Видео: kremlin.ru
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