Переход к справедливому мироустройству идет непросто, заявил Путин

Глава РФ выступил с призывом к коллегам по формированию многополярного мира.

Переходу к более справедливому мироустройству пытаются помешать силы, которые привыкли мыслить и действовать в логике доминирования над "всем и вся". Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед иностранным коллегами на заседании, организованного в Казани в рамках формата "аутрич" / "БРИКС плюс". Российский президент добавил, что подобные подходы и методы ведут международное сообщество лишь к появлению новых региональных конфликтов, а также обострению старых противостояний.

В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательства во внутренние дела под лозунгом "заботы о демократии и правах человека", борьбы с изменением климата. Владимир Путин, президент РФ

В России объяснили иностранным партнерам, что важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, а также создавать производственно-логистические цепочки, налаживать обмен в технологической сфере, науки, увеличивать пропускную способность транспортных коридоров. В формате БРИКС обсуждаются задачи по увеличению инвестиционных потоков и акцент на вложения в крупные инфраструктурные проекты.

Путин: урегулирование на Ближнем Востоке возможно без решения вопроса Палестины.

Фото и видео: Telegram / ТАСС