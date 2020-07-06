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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ Евросоюза для россиян

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Лидеры европейских и других стран в мире не могут прийти к единому решению по вопросу открытия границ.

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ Евросоюза для россиян. Он сделал это на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Глава государства отметил, что лидеры европейских и других стран в мире не могут прийти к единому решению по вопросу открытия границ.

И не ясно, когда они будут открывать свои границы.

Владимир Путин, президент России

Он имел ввиду открытие границ для граждан третьих стран — в том числе россиян, которые хотели бы полететь на отпуск в другую страну.

Ранее Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину.

Видео: МИД России

Теги: границы, европа, евросоюз, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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