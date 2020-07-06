Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ Евросоюза для россиян. Он сделал это на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Глава государства отметил, что лидеры европейских и других стран в мире не могут прийти к единому решению по вопросу открытия границ.
И не ясно, когда они будут открывать свои границы.
Владимир Путин, президент России
Он имел ввиду открытие границ для граждан третьих стран — в том числе россиян, которые хотели бы полететь на отпуск в другую страну.
Ранее Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все