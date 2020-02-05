Путин заявил, что у нового правительства нет времени на раскачку

Президент отметил, что все обязаны быть в теме ведущейся работы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у нового правительства нет ни одной минуты на раскачку. По словам российского лидера, все члены кабмина обязаны быть в теме всех национальных целей, и никто не может прикрываться моментами, о которых не знает. Об этом рассказали 5 февраля РИА Новости.

Путин отметил, что на трату лишнего времени у страны нет права, а министры настроены на активную работу. Президент добавил, что ждет от правительства деятельности по всем обозначенным направлениям и пообещал не принимать отговорок. Напоследок Путин пожелал кабмину успеха.

Ранее Путин признался, что не выполнил последний наказ писателя Данила Гранина.

Видео: Совет Федерации, kremlin / "ВКонтакте"