Глава РФ рекомендовал странам не нагнетать ситуацию.

Российский президент Владимир заявил об отсутствии у государства недобрых намерений в отношении соседей. Такими сведениями глава государства поделился во время торжественной церемонии поднятия национального флага на пароме в Калининградской области. Политик не видит необходимости для Запада нагнетать дальше или ухудшать взаимосвязь с российской стороной.

Хочу подчеркнуть, мы всегда это говорили, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что все действия российских властей "если они возникают", то основываются на недружественных действиях со стороны других стран и правительств. РФ готова реагировать на эти проявления.

Путин: как бы ни было тяжело, РФ продолжит свое развитие.

Фото и видео: Kremlin.ru

