Путин: как бы ни было тяжело, РФ продолжит свое развитие

Глава РФ призвал западные страны не ухудшать контакты.

Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что как бы ни было тяжело, государство продолжит свое развитие. Глава государства уверен в том, что транспортная и логистическая инфраструктура по всей территории страны и дальше будет укрепляться. Такое заверение политик дал гражданам РФ во время выступления на торжественной церемонии поднятия национального флага на пароме "Маршал Рокоссовский".

Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны сделал акцент на том, что развитие инфраструктуры будет происходить в акватории Балтийского моря,арктических территориях и на Дальнем Востоке. Путин призвал соседние страны и Запад не нагнетать обстановку и не ухудшать отношения с Россией.

Путин: морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru