Путин: морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с РФ

Глава РФ принял участие в церемонии по поднятию флага на пароме "Маршал Рокоссовский".

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с остальной частью РФ. Таким мнением глава государства поделился во время торжественной церемонии поднятия флага на новом пароме "Маршал Рокоссовский".

Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. Владимир Путин, президент России

Лидер страны уточнил, что при любом развитии геополитической ситуации, граждане России будут обеспечены достойными условиями для жизни. Также поддерживаются возможности для укрепления и развития промышленности, туристической инфраструктуры, социальной сферы в Калининграде. Принимаются антикризисные меры по обеспечению бесперебойных поставок продукции и стабильной работы компаний и предприятий в регионе.

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту.

Фото и видео: Kremlin.ru