Путин заявил об отсутствии летальных случаев после применения российских вакцин

Президент призвал граждан активнее прививаться.

Глава России Владимир Путин заявил, что от применения российских вакцин от коронавируса не было зафиксировано ни одного летального исхода. Об это президент заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что, "пользуясь случаем", призывает всех граждан сделать прививку, чтобы защитить себя и близких.

Сейчас у каждого гражданина РФ есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства назвал российские препараты для вакцинации "безопасными и эффективными".

Ранее мы сообщали, что глава ВОЗ призвал государства привить 30% населения до конца года

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