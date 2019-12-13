Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

Президент РФ указал участникам встречи на заводе "КамАЗ", что неверное обращение с процентными ставками иногда влияет на инфляцию в обратном порядке.

В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что снижать ставку по ипотечным кредитам нужно, но не следует делать это искусственно.

Глава государства напомнил,что любая ставка по ипотеке, как и любой банковский продукт, связан с инфляцией. Поскольку в 90-х рост цен составлял 200-300% в год, а в начале 00-х он снизился, то все равно оставался двузначным. так как у граждан не было денег, а многие предприятия не работали.

Ранее на встрече с сотрудниками "КамАЗа" Путин заявил, что меры по поддержке рождаемости в РФ недостаточны, поэтому их нужно совершенствовать.