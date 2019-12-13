Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в РФ

Президент РФ об этом рассказал на встрече с сотрудниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что меры по поддержке рождаемости в РФ недостаточны, поэтому их нужно совершенствовать. Он отметил, что эти меры создают уверенность для людей.

Глава государства напомнил, что в стране уже повысили платы за первого и второго ребенка в семье, продлен срок действия программы маткапитала и увеличена рактика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией по рождаемости.

Ранее мы сообщили, что Владимир Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём.

Видео: Kremlin / YouTube