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Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в РФ

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Президент РФ об этом рассказал на встрече с сотрудниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал, что меры по поддержке рождаемости в РФ недостаточны, поэтому их нужно совершенствовать. Он отметил, что эти меры создают уверенность для людей.

Глава государства напомнил, что в стране уже повысили платы за первого и второго ребенка в семье, продлен срок действия программы маткапитала и увеличена рактика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией по рождаемости. 

Ранее мы сообщили, что Владимир Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём.

Видео: Kremlin / YouTube

Теги: путин, рождаемость, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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