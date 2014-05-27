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Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

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Глава государства отметил, что на Запорожском направлении проходили основные боестолкновения.

Президент РФ Владимир Путин заявил об активизации украинских войск на Запорожском направлении. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Россия – Африка в Петербурге.

Глава государства отметил, что на Запорожском направлении проходили основные боестолкновения. Он также заявил, что так называемое широкомасштабное контрнаступление началось 4 июля. При этом, по его словам, потери украинских войск составили свыше 200 человек и 39 единиц техники.

Ранее Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооруженные силы украины, запорожское направление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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