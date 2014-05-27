Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Президент РФ Владимир Путин заявил об активизации украинских войск на Запорожском направлении. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Россия – Африка в Петербурге.
Глава государства отметил, что на Запорожском направлении проходили основные боестолкновения. Он также заявил, что так называемое широкомасштабное контрнаступление началось 4 июля. При этом, по его словам, потери украинских войск составили свыше 200 человек и 39 единиц техники.
Ранее Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку через 3-4 месяца.
Видео: kremlin.ru
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