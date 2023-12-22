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Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

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Документ охватит несколько ключевых направлений.

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, план социально-экономических действий рассчитан на ближайшие шесть лет. Документ охватит несколько ключевых направлений: поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры. Путин отметил, что главной задачей и безусловным приоритетом является повышение доходов и качества жизни россиян.

Ранее Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, план, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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