Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США

Глава РФ оценил стратегический просчет США на Украине.

Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован государственным переворотом на Украине, а угрозы для полуострова Крым и специальная военная операция на Донбассе - колоссальная политическая ошибка для Вашингтона. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик отметил, что представители трёх европейских стран (Германии, Польши и Франции) являлись гарантами безопасности для подписанного договора между правительством президента Виктора Януковича и местной оппозицией. Европейские страны поставили свои подписи на документах. Однако противники такого решения все равно осуществили государственный переворот и сделали вид, что они якобы ничего не помнят об обязанностях.

Зачем госпереворот, зачем жертвы? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчёт. А, по-моему, один из замов Госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин полагает, что если бы не было кровавых событий на Майдане, то в "голову бы никогда не приходило" думать над СВО.

Путин: Вашингтону лучше договориться с Москвой.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson