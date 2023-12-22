Глава РФ прокомментировал слова Чака Шумера.

В американской администрации сталкиваются с большим количеством внутренних проблем, поэтому Вашингтону следовало бы осознать ситуацию и договориться с Москвой, а также начать уважительно относиться к России. Владимир Путин пояснил, что РФ отстаивает свои национальные интересы до конца. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Иностранец попросил гостя оценил недавние высказывания лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера о том, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном армии киевского режима, солдатам страны в будущем придется воевать вместо украинских бойцов. Подобные слова в Москве сочли провокацией.

Это нужно США? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом - $33 с лишним триллиона. Нечем заниматься - нужно воевать на Украине? Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин задал вопрос американцам о том, не лучше ли будет просто договориться с Россией, вернуться к здравому смыслу, понимая, что Москва будет сражаться с противниками до конца. Глава России считает, что такой путь гораздо умнее и рациональнее. Однако сейчас на территории Украины есть зарубежные наемники из США, Польши, Грузии и других государств.

Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson