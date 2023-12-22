Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими

Глава РФ привел историю с линии фронта на СВО.

Владимир Путин назвал происходящее на Украине "элементом гражданской войны". Глава государства указал на то, что украинское население продолжает считать себя русскими. В качестве примера президент страны привел конкретную историю, которая произошла на передовой линии в зоне проведения специальной военной операции.

Украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Владимир Путин, президент РФ

Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Владимир Путин объяснил иностранцу, что в странах коллективного Запада ошибаются, когда считают, что боевые действия в регионе конфликта оторвали одну часть русского народа от другой. Политик выразил уверенность в том, что рано или поздно отношения между двумя народами наладятся.

Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson