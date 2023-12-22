Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче

Глава РФ рассказал о причинах, по которым заключенный получил срок в Германии.

Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного на территории Германии Вадима Соколова. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик объяснил иностранцу, что в одной из стран-союзников Вашингтона в заключении находится человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.

Во время событий на Кавказе знаете, что делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson