  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:54
60
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче

0 0

Глава РФ рассказал о причинах, по которым заключенный получил срок в Германии.

Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного на территории Германии Вадима Соколова. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик объяснил иностранцу, что в одной из стран-союзников Вашингтона в заключении находится человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.

Во время событий на Кавказе знаете, что делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? 

Владимир Путин, президент РФ

Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: вадим соколов, владимир путин, германия, такер карлсон, эван гершкович
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии