Глава РФ считает, что темпы развития ЕС с КНР выше, чем у Пекина с Москвой.

Темпы роста сотрудничества Китая с европейским регионом больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, при этом европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на внутренний рынок КНР, особенно сейчас. Соответствующей информацией российский президент поделился в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик добавил, что в Европе фиксируются значительные экономические проблемы. Однако коллективный Запад регулярно пытается изложить общественности "страшилку изложить в мягкой форме". На самом же деле речь идет о том, что объём сотрудничества с Китаем растёт, а темпы у ЕС и КНР выше, чем между КНР и РФ.

Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson