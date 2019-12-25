  1. Главная
Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС
По его словам, Россия обсуждает с США вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Глава государства упомянул об этом на встрече с представителями бизнеса. По его словам, Россия обсуждает с США вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины. Путин отметил, что американская сторона заинтересована в организации майнинга на Запорожской АЭС.

При этом отмечается, что по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии на Украину. Президент напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции с российскими паспортами. Напомним, в марте 2022 года Россия взяла станцию под контроль. АЭС перешла под управление АО "Росэнергоатом".

Ранее Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда.

Фото: официальный сайт президента России

