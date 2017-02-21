Он подчеркнул необходимость "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что если не будет свободной мощности, то предприятия и жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок и нехваткой электроэнергии. Он подчеркнул необходимость "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

Ранее Путин заявил, что с помощью цифрового рубля уже совершено более 27 тысяч переводов.

Видео: kremlin.ru