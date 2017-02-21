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Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют

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Он подчеркнул необходимость "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что если не будет свободной мощности, то предприятия и жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок и нехваткой электроэнергии. Он подчеркнул необходимость "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

Ранее Путин заявил, что с помощью цифрового рубля уже совершено более 27 тысяч переводов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, криптовалюта, налогооблажение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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