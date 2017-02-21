Путин: с помощью цифрового рубля уже совершено более 27 тысяч переводов

Глава государства напомнил, что пилотный проект цифрового рубля был запущен Центробанком в августе 2023 года.

С помощью цифрового рубля уже совершено более 27 тысяч переводов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил, что пилотный проект цифрового рубля был запущен Центробанком в августе 2023 года. Он подчеркнул, что это еще одна форма национальной денежной единицы, чья особенность заключается в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровой валютой независимо от того, в каком банке у них открыт счет.

По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева".

Видео: kremlin.ru