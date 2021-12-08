Глава России оценил успехи кабмина по стабилизации рынка труда.

Российский президент Владимир Путин заявил о восстановлении рынка труда после пандемии. Такое заявление глава государства сделал во время совещания при правительстве по социально-экономическим вопросам. Политик в очередной раз напомнил коллегам о том, что показатели трудовой занятости по стране вернулись к допандемийным значениям. Таким образом, кабинет министров реализовал поставленную ключевую задачу.

Занятость в России достигла 72,3 млн человек, что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года. Ключевая задача правительства на текущий год — восстановить рынок труда — выполнена. Владимир Путин, президент России

Лидер России уточнил, что на данный момент российский трудовой рынок имеет много других нерешенных задач и проблем, с которыми чиновникам предстоит бороться. Согласно официальной статистике Росстата, количество занятого трудом населения за период в июле-сентября достигло отметки в 72,2 млн граждан. Речь идет о людях, старше 15 лет.

Путин назвал причину глобального роста цен.

Видео: Kremlin.ru

