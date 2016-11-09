Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня

По его словам, Россия преодолела период пандемии COVID-19 намного эффективнее других развитых стран.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика в целом восстановилась до докризисного уровня. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, государство прошло период пандемии COVID-19 намного эффективнее других развитых стран, что создало хорошую базу для развития. По словам Путина, для поддержки предпринимателей и обычных граждан РФ, которые во время пандемии потеряли работу или понесли значительные финансовые убытки, было сделано многое.

Ранее Путин заявил, что банки должны вернуть социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов.

Видео: kremlin.ru

