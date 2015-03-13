По его словам, взаимодействие Москвы и Абу-Даби на международной арене важно для вопросов глобального характера

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ. Об этом он заявил на встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.

По словам главы государства, взаимодействие Москвы и Абу-Даби на международной арене важно для вопросов глобального характера. Он подчеркнул, что страны активно взаимодействуют в международных организациях, одна из которых собирается на саммит БРИКС в Казани.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором "Росатома".

Видео: kremlin.ru