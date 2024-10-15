Отмечается, что госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития.

Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства попросил Лихачева доложить об экономических показателях компании, а также о ее зарубежных проектах и научных разработках. По словам гендиректора "Росатома", госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Он подчеркнул, что на это не смогли повлиять внешние вызовы. Лихачев отметил, что удалось не только укрепить текущие проекты, но и сделать серьезные заделы на будущее.

Ранее Путин заявил, что Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах.

Видео: kremlin.ru