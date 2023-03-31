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Путин: Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах

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Глава государства поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд.

Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.

Глава государства поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд. По его словам, сельхозпроизводители выполняют свою работу на совесть вопреки всем испытанием. Он подчеркнул, что такая преданность делу заслуживает глубокого уважения.

В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка.

Видео: kremlin.ru

Теги: аграрии, владимир путин, новые регионы, президент россии, приграничные территории
Категории: Лента новостей, Новости России,

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