Путин: Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах

Глава государства поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд.

Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.

Глава государства поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд. По его словам, сельхозпроизводители выполняют свою работу на совесть вопреки всем испытанием. Он подчеркнул, что такая преданность делу заслуживает глубокого уважения.

В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка.

Видео: kremlin.ru