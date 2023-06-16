Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой "иглы"

Глава РФ рассказал о промышленных доходах страны.

Российский президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году рассказал о том, что тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает оборот в стране. Он уточнил, что российская часть аудитории на мероприятии помнит и знает это стремление.

Мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот. Владимир Путин, президент РФ

Песков заявил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ.

Фото и видео: ПМЭФ-2023