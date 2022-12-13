Путин заявил о сотнях американских военных базах по всему миру

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе своей речи глава государства подчеркнул, что ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США.
По словам президента, вся планета буквально "утыкана" американскими военными базами.
Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру, вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин назвал Украину порабощенной Западом.
Фото: Послание к Федеральному собранию
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