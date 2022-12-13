Путин заявил о сотнях американских военных базах по всему миру

По словам президента, вся планета буквально "утыкана" военными базами США.

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе своей речи глава государства подчеркнул, что ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США.

По словам президента, вся планета буквально "утыкана" американскими военными базами.

Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру, вся планета утыкана, достаточно только взглянуть на карту. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал Украину порабощенной Западом.

Фото: Послание к Федеральному собранию