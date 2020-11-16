Путин заявил о снижении объемов ввоза наркотиков в РФ из-за закрытых границ

За десять лет на 17% уменьшился уровень наркотической преступности.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности заявил о снижении объемов ввоза наркотиков в РФ из-за закрытых границ.

По его словам, закрытие границ позволило сократить на треть объём ввозимых в РФ наркотиков. Путин подчеркнул, что количество официально зарегистрированных наркопотребителей в стране сократилось на четверть за десять лет - с 673 тысяч до 478 тысяч.

Упало и количество зарегистрированных несовершеннолетних, употребляющих наркотики - с 7,9 тысяч до 5,1 тысячи.

За тот же период на 17% уменьшился уровень наркотической преступности. Количество преступлений, совершённое в состоянии наркотического опьянения, уменьшилось на 30%.

Ранее Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России.

Видео: kremlin.ru