Глава РФ назвал основные геополитические проблемы мира.

Российский президент Владимир Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения. Эту тему политик поднял в приветственном обращении к участникам Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности. Среди важных проблем глава государства также назвал региональные вооруженные конфликты и рост активности трансграничной преступности. Спикер призвал все страны бороться совместно над указанными вопросами.

Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, коллективную работу для противодействия преступности и конфликтов требуется вести в строгом соответствии с уставом ООН, международным правом.

Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов.

Видео: kremlin.ru