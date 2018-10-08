Путин заявил о рисках для Петербурга в связи с таянием вечной мерзлоты

Если мерзлота начнет спадать, это может поставить под угрозу и прибрежные территории Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что таяние вечной мерзлоты представляет собой угрозу для прибрежных городов и регионов страны, включая Петербург.

Глава государства уточнил, что, если мерзлота начнет спадать, это может поставить под угрозу и прибрежные территории Российской Федерации. В стране есть целые поселения и города, построенные на сваях, которые закреплены в вечной мерзлоте, добавил он.

А наши прибрежные города, включая даже Петербург? Вы понимаете? Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами. Владимир Путин, президент РФ

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