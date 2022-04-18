Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России

Глава РФ рассказал о провале санкционного давления Запада в России.

Российский президент Владимир Путин заявил о провале западной санкционной политики экономического блицкрига в отношении страны. Соответствующее заявление глава государства рассказал на заседании правительства по социально-экономическим вопросам. При этом наиболее негативным фактором для отечественной системы политик счел именно давление ограничений на РФ.

Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Владимир Путин, президент России

Путин также отметил снижение уровня жизни европейцев и американцев как одно из последствий введенных ими же антироссийских санкций.

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Фото и видео: Telegram / SHOT