Также пандемия дала толчок развитию цифровых технологий.

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии. Его выступление накануне показал телеканал "Россия-1".

Глава государства подчеркнул, что пандемия дала толчок развитию цифровых технологий — таким как онлайн-обучение, телемедицина и прочие. Путин отметил, что в некоторых направлениях трафик вырос до 80% - при этом все сервисы выдержали нагрузку, потому что оказались подготовленными.

Ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что всё постепенно возвращается на свои круги.

Ранее Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru