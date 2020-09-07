Президент России Владимир Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии. Его выступление накануне показал телеканал "Россия-1".
Глава государства подчеркнул, что пандемия дала толчок развитию цифровых технологий — таким как онлайн-обучение, телемедицина и прочие. Путин отметил, что в некоторых направлениях трафик вырос до 80% - при этом все сервисы выдержали нагрузку, потому что оказались подготовленными.
Ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть.
Владимир Путин, президент России
Он добавил, что всё постепенно возвращается на свои круги.
Ранее Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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