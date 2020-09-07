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Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

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Также пандемия дала толчок развитию цифровых технологий.

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии. Его выступление накануне показал телеканал "Россия-1".

Глава государства подчеркнул, что пандемия дала толчок развитию цифровых технологий — таким как онлайн-обучение, телемедицина и прочие. Путин отметил, что в некоторых направлениях трафик вырос до 80% - при этом все сервисы выдержали нагрузку, потому что оказались подготовленными.

Ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть.

Владимир Путин, президент России

Он добавил, что всё постепенно возвращается на свои круги.

Ранее Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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