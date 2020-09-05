Президент России оценил вклад медиков и волонтеров.

Владимир Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом президент РФ заявил в рамках выступления, посвященного Дню российской столицы. По словам политика, более 60 тысяч медиков и 22 тысячи добровольцев боролись с пандемией COVID-19 в городе. Глава государства поблагодарил этих людей за самоотверженность перед "врагом".

В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте Владимир Путин, президент России

Путин подчеркнул, что испытывает глубокое уважение перед медиками и волонтерами, как и другие москвичи.

Шойгу вслед за Собяниным рассказал о вакцинации от коронавируса.

Видео: Поздравление Владимира Путина москвичей с Днём города