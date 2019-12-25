Шойгу вслед за Собяниным рассказал о вакцинации от коронавируса

Глава Минобороны проверил на себе действие вакцины от COVID-19.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал о вакцинации от коронавируса. Ролик опубликовали представители Минобороны России. Чиновник отметил, что в армии первыми вакцинироваться против инфекции сможет медицинский персонал и командиры всех уровней.

Напомним, что ранее о собственной вакцинации от коронавируса рассказал Сергей Собянин. Глава российской столицы объявил об этом в рамках видеоконференции, проведенной при участии Владимира Путина. Мэр Москвы отметил, что чувствует себя хорошо. Он не ощутил никаких последствий после укола, кроме небольшой головной боли. Собянин пошел на вакцинацию, чтобы продемонстрировать эффективность препарата.

Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года.