Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года

Возможно, некоторые учреждения придётся переводить на удалённый режим работы или же временно закрывать.

Мэр Москвы Сергей Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в столице из-за начала учебного года и возвращения москвичей с дач. Соответствующее сообщение появилось на сайте московского градоначальника.

Он предлагает жителям столицы помнить о том, что пандемия коронавируса никуда не ушла. Возвращение детей в школы и москвичей с дач в город могут стать фактором увеличения количества инфицированных.

Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он добавил, что если там выявят очаг COVID-19, то данные учреждения придётся переводить на удалённый режим работы или же временно закрывать.

Ранее Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей от COVID-19.