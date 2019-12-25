Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавируса

Он сделал это для того, чтобы придать тонус коллегам.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса. По словам градоначальника, он чувствует себя нормально.

Собянин рассказал, что сделал это для того, чтобы придать тонус коллегам и доказать самому себе, что "у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации" и в России появилась качественная отечественная вакцина.

Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также во время встречи с Путиным градоначальник рассказал, что со следующей недели в Москве начнутся пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19. По его словам, вся инфраструктура для этого готова.

Ранее Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года.