В России 528 964 человек заразились, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что президент России рассказал о последовательном выходе из коронавирусного кризиса. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом "уверенно, с минимальными потерями".

Дай Бог, чтобы так и дальше было Владимир Путин, президент РФ

По последним данным, в России 528 964 человек заразились COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия.

Видео:kremlin.ru