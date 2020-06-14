В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что президент России рассказал о последовательном выходе из коронавирусного кризиса. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом "уверенно, с минимальными потерями".
Дай Бог, чтобы так и дальше было
Владимир Путин, президент РФ
По последним данным, в России 528 964 человек заразились COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия.
Видео:kremlin.ru
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