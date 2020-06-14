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Президент России рассказал о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

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В России 528 964 человек заразились, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что президент России рассказал о последовательном выходе из коронавирусного кризиса. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с коронавирусом "уверенно, с минимальными потерями".

Дай Бог, чтобы так и дальше было

Владимир Путин, президент РФ

По последним данным, в России 528 964 человек заразились COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия.

Видео:kremlin.ru

Теги: коронавирус, новости россии, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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