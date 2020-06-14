Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в России появится контргиперзвукового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире "Вести недели".
Отмечается, что в рамках этой программы в России не просто модернизируют оружие. Планируется, введение новых типов и видов оборонных комплексов.
По словам Путина, аналогичные виды вооружений, которые уже имеются у России, скоро появятся у других стран.
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Видео:kremlin.ru
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