Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что такие же виды вооружений, которые имеются сегодня у страны, в будущем появятся и у других ведущих военных держав.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в России появится контргиперзвукового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире "Вести недели".

Отмечается, что в рамках этой программы в России не просто модернизируют оружие. Планируется, введение новых типов и видов оборонных комплексов.

По словам Путина, аналогичные виды вооружений, которые уже имеются у России, скоро появятся у других стран.

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Видео:kremlin.ru