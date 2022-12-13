По его словам, российские военные еще не один раз порадуют результатами боевой работы.

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам главы государства, ситуация развивается в планах плана Минобороны и Генерального штаба. Также Путин выразил уверенность в том, что российские военные еще не один раз порадуют результатами боевой работы.

Ранее мы сообщали, что Путин приедет в Петербург на 80-летие прорыва блокады Ленинграда.

Фото: kremlin.ru