Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По словам главы государства, ситуация развивается в планах плана Минобороны и Генерального штаба. Также Путин выразил уверенность в том, что российские военные еще не один раз порадуют результатами боевой работы.
Ранее мы сообщали, что Путин приедет в Петербург на 80-летие прорыва блокады Ленинграда.
Фото: kremlin.ru
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