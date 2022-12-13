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Путин приедет в Петербург на 80-летие прорыва блокады Ленинграда
Сегодня, 15:12
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Путин приедет в Петербург на 80-летие прорыва блокады Ленинграда

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Когда именно глава страны прилетит в город на Неве, пока неизвестно.

В Петербург прилетит президент России Владимир Путин. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".

Также глава РФ проведет совещание с членами Совбеза РФ. Кроме того, президент обсудит с политиками вопросы, связанные с ситуацией в экономике. 

Ранее на Piter.tv: в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января проведут "Вахту Памяти".

Фото: официальный сайт президента РФ  (архив)

Теги: 80-летие прорыва блокады ленинграда, великая отечественная война, путин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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