Путин приедет в Петербург на 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Когда именно глава страны прилетит в город на Неве, пока неизвестно.

В Петербург прилетит президент России Владимир Путин. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".

Также глава РФ проведет совещание с членами Совбеза РФ. Кроме того, президент обсудит с политиками вопросы, связанные с ситуацией в экономике.

Ранее на Piter.tv: в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января проведут "Вахту Памяти".

Фото: официальный сайт президента РФ (архив)