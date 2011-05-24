Путин заявил о подготовке Нуланд его будущих контактов с Байденом

Нынешние отношения с Джо Байденом Путин охарактеризовал как "рабочие и вполне устойчивые".

Президент России Владимир Путин заявил, что заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, находясь в Москве, обсуждает с коллегами из РФ возможность новых контактов на высшем уровне между двумя государствами. Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Нынешние отношения с главой США Джо Байденом российский лидер охарактеризовал как "рабочие и вполне устойчивые".

Она [Нуланд] со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом <…> Так что вполне конструктивные отношения [у РФ] сейчас с действующей администрацией США. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заверил, что Россия не оценивает американских лидеров и будет работать с тем президентом, кого выберут сами граждане Соединенных Штатов.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, Вашингтон дал понять, что США выступают за особый статус Донбасса в составе Украины.

Видео: kremlin.ru