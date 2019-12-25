Вашингтон подтвердил, выполнение Минских соглашений является единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, Соединенные Штаты дали понять, что они выступают за особый статус Донбасса в составе Украины. Об этом он сказал в беседе с изданием "Коммерсантъ" после переговоров с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

По словам Козака, обсуждение вопросов, касающихся урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, было обстоятельным и конструктивным. Американская сторона подтвердила, что выполнение Минских соглашений является единственным путем урегулирования донбасского конфликта.

В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. Дмитрий Козак, замруководителя администрации президента РФ

Он добавил, российская и американская стороны договорились о продолжении взаимных консультаций по данному вопросу. Сама Нуланд по итогам переговоров заявила, что они были "очень продуктивными".

Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали приговором для страны.

Фото: kremlin.ru