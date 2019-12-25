Козак: США выступают за особый статус Донбасса в составе Украины

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, Соединенные Штаты дали понять, что они выступают за особый статус Донбасса в составе Украины. Об этом он сказал в беседе с изданием "Коммерсантъ" после переговоров с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.
По словам Козака, обсуждение вопросов, касающихся урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, было обстоятельным и конструктивным. Американская сторона подтвердила, что выполнение Минских соглашений является единственным путем урегулирования донбасского конфликта.
В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.
Дмитрий Козак, замруководителя администрации президента РФ
Он добавил, российская и американская стороны договорились о продолжении взаимных консультаций по данному вопросу. Сама Нуланд по итогам переговоров заявила, что они были "очень продуктивными".
Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали приговором для страны.
Фото: kremlin.ru
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