Анна Герман рассказала, чего президент лишил граждан Украины.

На Украине президента Владимира Зеленского назвали приговором для страны. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделала бывший депутат Верховной Рады Анна Герман. По мнению специалиста, действующий глава государства значительно ухудшил экономическую ситуацию региона.

Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы. Анна Герман, украинский политик

Герман подчеркнула, что Зеленский сделал "зиму холодной и голодной". Она полагает, что при его управлении Украиной граждане стали нищими, а также лишились большого числа прав и свобод.

На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым и Донбасс.

Фото и видео: YouTube / НАШ

