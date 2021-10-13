Представитель Госдепа США покинула МИД РФ.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд завершила переговоры в администрации президента России. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей". Они опубликовали в социальных сетях момент выхода дипломата из здания МИД РФ. Иностранка сообщила прессе о том, что считает, что проведенные ей встречи в Москве были полезными.

Очень полезные. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Напомним, что 12 октября Виктория Нуланд встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. На встрече также присутствовал заместитель министра по обороне Александр Фомин. На сегодня у американки были запланированы встречи с заместителем главы администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Белый дом: Нуланд проводит конструктивные встречи в РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости