Вооружение наращивается, чтобы дать понять другим странам, что "воевать не нужно".

Владимир Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами. Сейчас РФ находится лишь на 7 месте по размерам оборонного бюджета. Об этом политик заявил в интервью журналистам "ТАССа".

Лидируют США, Китай, Великобритания.Однако Россия готова создать условия, чтобы "не пришло в голову" воевать с ней. Дональд Трамп говорил Путину, что США направили на военный бюджет в 2020 году 738 млрд долларов. Такую сумма американский политик назвал сумасшедшей. Этот показатель в 17 раз превышает оборонный бюджет России.

Ранее Путин пообщался в Пскове с родными десантников, погибших в Чечне.