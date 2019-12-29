Путин пообщался в Пскове с родными десантников, погибших в Чечне

Президент России принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию трагических событий.

В воскресенье, 1 марта, президент РФ Владимир Путин в Пскове встретился с родственниками служащих 6-й парашютно-десантной роты, которые погибли в Чечне 20 лет назад. Президент пообещал собравшимся решить ряд вопросов, которые связаны с наградами и доплатами. За решением конкретных вопросов Путин направил к местным властям.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин прибыл в Псков для участия в памятных мероприятиях. Президент возложил цветы к памятнику погибшим десантникам.

В сражении, которое состоялось с 29 февраля по 1 марта 2000 года, 90 военных 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии выдержали атаку группировки боевиков, численно их превосходившую. Из 90 десантников в живых осталось лишь шестеро, а потери террористов составили порядка 500 человек.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News