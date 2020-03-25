Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса. Он сделал это во время своего обращения к нации по ситуации с коронавирусом 25 марта.
Путин отметил, что Россия не может отгородиться от инфекции в силу своего географического расположения.
Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, - сказал президент.
Он подчеркнул, что полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Поэтому нужно работать "на опережение и профессионально".
Глава государства выразил благодарность всем медикам, которые борются с коронавирусом.
Они сейчас находятся на переднем плане защиты страны, - сказал Путин.
Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.
Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
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