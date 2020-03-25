Глава государства выразил благодарность всем медикам, которые борются с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса. Он сделал это во время своего обращения к нации по ситуации с коронавирусом 25 марта.

Путин отметил, что Россия не может отгородиться от инфекции в силу своего географического расположения.

Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, - сказал президент.

Он подчеркнул, что полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Поэтому нужно работать "на опережение и профессионально".

Глава государства выразил благодарность всем медикам, которые борются с коронавирусом.

Они сейчас находятся на переднем плане защиты страны, - сказал Путин.

Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса