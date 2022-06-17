Путин заявил о непростой демографической ситуации в России

В апреле 2022 года в России родилось всего 100 тысяч детей. Об этом сказал на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин. Пленарное заседание началось около 15:40 17 июня.
Это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. В связи с этим президент попросил правительство постоянно работать над дополнительными мерами поддержки семей с детьми.
Они [меры] должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся.
Владимир Путин.
Путин считает, что будущее России - это семьи с двумя и более детей. На запросы семей должны быть нацелены системы здравоохранения и образования.
Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.
Видео: Telegram / @smotri_media
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