Путин заявил о непростой демографической ситуации в России

Он попросил правительство постоянно разрабатывать меры, которые будут поддерживать семьи с детьми.

В апреле 2022 года в России родилось всего 100 тысяч детей. Об этом сказал на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин. Пленарное заседание началось около 15:40 17 июня.

Это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. В связи с этим президент попросил правительство постоянно работать над дополнительными мерами поддержки семей с детьми.

Они [меры] должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся. Владимир Путин.

Путин считает, что будущее России - это семьи с двумя и более детей. На запросы семей должны быть нацелены системы здравоохранения и образования.

Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Видео: Telegram / @smotri_media