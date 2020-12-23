Он считает, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи на следующий год. Глава государства подчеркнул, что пандемия в этом году сдвинула некоторые планы, которые планировали реализовывать в 2020 году.

Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Владимир Путин, президент России

Также Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию. Он считает, что нельзя забывать про повестку развития России, которое имеет "качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение".

Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.

Видео: kremlin.ru