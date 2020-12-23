Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.

Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию. Глава государства отметил, что пандемия оказалась вызовом для экономик и социальных сфер практически во всех государствах, а также большим испытанием для людей. Путин заверил, что государство сосредотачивает ресурсы для решения подобных проблем.

Видео: kremlin.ru