Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.
Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ранее Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию. Глава государства отметил, что пандемия оказалась вызовом для экономик и социальных сфер практически во всех государствах, а также большим испытанием для людей. Путин заверил, что государство сосредотачивает ресурсы для решения подобных проблем.
Видео: kremlin.ru
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